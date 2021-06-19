У деревни Горки мусоровоз вылетел в кювет, под машиной может быть человек

Автор: Гузель Галимова
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ДТП у деревни Горки в Гатчинском районе Ленобласти произошло днем 19 июня. 

По предварительным данным, большегруз Volvo выехал на встречную полосу, вылетел в кювет и перевернулся. Под многотонным кузовом мог оказаться пешеход, который в этот момент шел по обочине, об этом 47news сообщил очевидец.

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Фото: 78.ru

В ГУ МЧС по Ленобласти сообщили, что на месте сейчас работают спасатели. Грузовик планируют поднимать при помощи крана. Информации о человеке, который оказался под автомобилем, в МЧС пока не поступало.

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