МЧС предупреждает о надвигающеся на Ленобласть грозе — объявлено штормовое предупреждение

МЧС объявило штормовое предупреждение в некоторых районах Ленобласти.

21 июня, начиная с 12-15 часов, местами ожидаются грозы. На время сильных осадков возможно усиление ветра до 15 м/с. В связи с этим жителей и гостей Ленобласти просят быть осторожнее на дорогах, воздержитесь от походов в лес и выхода на воду.

В Ленобласти сегодня ожидается жаркая погода. Воздух прогреется до +34 градусов. По словам синоптиков, небольшого отступления жары в Европейской России можно ожидать в четверг, пятницу и субботу.