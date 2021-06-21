Эльвира Набиуллина: раздача денег приведет к инфляции

Руководитель Банка России Эльвира Набиуллина высказалась о выдаче денег жителям страны. Она объяснила, почему нецелесообразно печатать валюту и раздавать ее, а также то, какие критичные последствия в этом случае ждут российскую экономику.

Набиуллина рассказала, что денежно-кредитная политика Банка России влияет только на спрос в экономике, в связи с чем нецелесообразно печатать и раздавать деньги россиянам просто так. Она объяснила, что это привело бы к проблемам, так как вместо роста экономики в стране произошел бы резкий рост инфляции. То есть вырастет спрос, а не предложение.

— Во-первых, упал бы курс рубля. Потому что люди стали бы уводить сбережения в валюту. Во-вторых, бизнес перестал бы инвестировать в развитие, — перечислила Набиуллина, передает Комсомольская правда.

Глава Центробанка отметила, что на инфляцию можно влиять, создавая условия для роста и предложения. Например, если есть рынок, где выросли цены, то не должно быть барьеров, чтобы новые производители выходили на этот рынок, а старые расширяли производство. Таким образом они будут больше зарабатывать, а в условиях здоровой конкуренции цены будут расти медленными темпами.