Россиян предостерегли от сдачи в аренду ипотечных квартир

Риелтор рекомендует внимательно изучить все бумаги на приобретенную недвижимость.

Приобретенная в ипотеку квартира является залоговой недвижимостью, поэтому при сдаче такого жилья в аренду собственников могут ждать определенные трудности, о которых рассказала частный риелтор Олеся Анисимова в своем Instagram-аккаунте.

По ее словам, в первую очередь россиянам запрещается сдавать в аренду залоговую квартиру без заключения соответствующего договора. Если нарушить этот пункт, то гражданам может грозить административная ответственность.

Если выяснится, что собственник сдавал залоговую квартиру без заключения договора, банк получит основание истребовать сумму кредита досрочно. К тому же суд может лишить человека залогового имущества, подчеркнула риелтор.

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Она добавила, что у кредитных организаций есть право проверять, сдается ли ипотечная квартира в аренду. В кредитном договоре может быть прописан запрет на аренду, поэтому нужно внимательно изучить все документы. Если такой запрет есть, Анисимова рекомендует получить согласие банка на аренду или уведомить его о намерении сдать жилье.