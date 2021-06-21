Инкассаторская машина протаранила столб на трассе “Кола”

ДТП произошло вчера вечером, 20 июня, на 109-ом километре трассы Р-21 «Кола» в поселке Кисельня Волховского района Ленобласти.
Предварительно, водитель инкассаторской «Газели» не справился с управлением, снес ограждение и влетел в опору освещения. В результате ДТП пострадали 34-летний пассажир и 49-летний водитель. Оба госпитализированы.
Источник: ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб, ВК
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