Инкассаторская машина протаранила столб на трассе “Кола”

ДТП произошло вчера вечером, 20 июня, на 109-ом километре трассы Р-21 «Кола» в поселке Кисельня Волховского района Ленобласти.

Предварительно, водитель инкассаторской «Газели» не справился с управлением, снес ограждение и влетел в опору освещения. В результате ДТП пострадали 34-летний пассажир и 49-летний водитель. Оба госпитализированы.