Инкассаторская машина протаранила столб на трассе “Кола”

Автор: Гузель Галимова
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ДТП произошло вчера вечером, 20 июня, на 109-ом километре трассы Р-21 «Кола» в поселке Кисельня Волховского района Ленобласти.

Предварительно, водитель инкассаторской «Газели» не справился с управлением, снес ограждение и влетел в опору освещения. В результате ДТП пострадали 34-летний пассажир и 49-летний водитель. Оба госпитализированы.

Источник: ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн | СПб, ВК
Инкассаторская машина протаранила столб на трассе “Кола” Ленобласть, Инкассаторы, ДТП, Волховский район
Инкассаторская машина протаранила столб на трассе “Кола” Ленобласть, Инкассаторы, ДТП, Волховский район
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Инкассаторская машина протаранила столб на трассе “Кола” Ленобласть, Инкассаторы, ДТП, Волховский район
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