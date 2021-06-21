Россиянам разъяснили правила въезда в открывшиеся зарубежные страны

Оперативный штаб сообщает о возобновлении авиасообщения с Турцией с 22 июня, а с 28 июня – с Кипром, Болгарией, и другими странами. Открываются рейсы и на курорты Хорватии с Грецией.

При въезде в Турцию из России для невакцинированных и не переболевших коронавирусом туристов старше 6 лет нужна справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанного не ранее чем за 72 часа до предполагаемого прибытия в Турцию. На справке должен быть QR-код. Справку требуют при посадке на борт самолета в России, без нее посадка не осуществляется. Детям до 6 лет справка не требуется.

Вместо ПЦР-теста невакцинированным и не переболевшим туристам можно представить и справку с результатами экспресс-теста на антигены к COVID-19, проведенного не ранее чем за 48 часов до прибытия в Турцию.

Вакцинированные туристы освобождены от требования о предоставлении справки с результатами ПЦР-теста. Нужно будет предоставить сертификат о полной вакцинации на английском языке и с данными загранпаспорта.

С 28 июня возобновляется авиасообщение с Кипром. Вылеты возможны из Москвы и всех аэропортов , из которых возобновлены международные полеты. Непривитым россиянам нужны два ПЦР-теста на COVID-19: первый за 72 часа до вылета , а второй – по прилету в Кипр . Привитым россиянам для посещения Кипра требуется только сертификат вакцинации на английском языке, с данными загранпаспорта.

Авиасообщение с Болгарией возобновляется с 28 июня. В Болгарию разрешены вылеты из Москвы, Екатеринбурга, Минеральных Вод, Самары и Ростова-на-Дону. Невакцинированных туристов Болгария принимает при предъявлении справки с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сделанном не ранее чем за 72 часа до въезда в страну. Вакцинированным туристам, следующим в Болгарию, тест не нужен.

Все вылеты в Хорватию будут осуществляться из Москвы с 28 июня. Невакцинированным нужен отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус . Хорватия будет пускать без ПЦР-тестов туристов, привитых «Спутником V».

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Авиасообщение с Грецией уже было открыто, но ограничено перевозкой в Афины. С 28 июня рейсы в Грецию смогут выполняться не только в Афины. Невакцинированным туристам нужен отрицательный результат ПЦР-теста, сданного не ранее чем за 72 часа до прибытия. Детям до 12 лет никакой тест не нужен. Вакцинированные туристы могут не сдавать тест, а предъявить свидетельство о полной вакцинации.