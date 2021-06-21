Европа начала скупать российские товары на фоне пандемии

Россия оказалась одним из основных поставщиков товаров для стран Европы. Тенденция наблюдается на фоне периода восстановления после коронавирусной пандемии.
Как сообщается в материале РИА Новости, в течение первых четырех месяцев этого года взаимный торговый оборот достиг 70,3 миллиарда евро.
Импортные поставки Европы из РФ составили 42,5 миллиарда евро за обозначенный период, увеличившись на 12,5% в сравнении с прошлогодними показателями.
Что касается объема импорта ЕС Россию опережают США (71,4 миллиарда) и Китай (139,4 миллиарда).
Больше всего Европа проявляет интерес к российской продукции топливно-энергетического комплекса.
Согласно данным Евростата, страны ЕС стали скупать товары у других стран после фоне ослабления ограничений из-за коронавирусной пандемии.