Европа начала скупать российские товары на фоне пандемии

Россия оказалась одним из основных поставщиков товаров для стран Европы. Тенденция наблюдается на фоне периода восстановления после коронавирусной пандемии.

Как сообщается в материале РИА Новости, в течение первых четырех месяцев этого года взаимный торговый оборот достиг 70,3 миллиарда евро.

Импортные поставки Европы из РФ составили 42,5 миллиарда евро за обозначенный период, увеличившись на 12,5% в сравнении с прошлогодними показателями.

Что касается объема импорта ЕС Россию опережают США (71,4 миллиарда) и Китай (139,4 миллиарда).

Больше всего Европа проявляет интерес к российской продукции топливно-энергетического комплекса.

Вам будет интересно Европа массово скупает российские тракторы и плуги По данным «Росспецмаша», с начала 2021 года экспорт сельскохозяйственной техники в страны Европы увеличился почти в два раза. Иностранные фермеры охотно... 11.05.2021 683

Согласно данным Евростата, страны ЕС стали скупать товары у других стран после фоне ослабления ограничений из-за коронавирусной пандемии.