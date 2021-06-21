Автомобиль за 2 млн рублей угнали от базы возле деревни Борисово

По информации ivbg.ru, 20 июня в полицию Приозерского района обратился 40-летний менеджер магазина строительных товаров из поселка Парголово.

Ночью от базы отдыха возле деревни Борисово у него угнали белую Toyota Camry с номерами Архангельской области. Ущерб автовладельца составил более чем 2 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о неправомерном завладении автомобилем.