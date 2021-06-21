Велосипедист из Выборга выиграл чемпионат России

Спортсмен из Выборга Александр Власов стал победителем индивидуальной гонки на чемпионате России по велосипедному спорту, который прошел в Пензе.

Всего в заезде приняли участие 110 спортсменов из 24 регионов России. Второе место занял в велогонке на 46 км занял Артем Овечкин из Новосибирской области, третье ─ Владислав Дуюнов из Удмуртской Республики.

Сейчас Александр Власов готовится к Олимпийским играм в Токио. Помимо Власова на участие в летних Олимпийских играх претендуют еще восемь спортсменов из Ленобласти.