В Заневском поселении введено новое пожарное депо

Пожарное депо введено в эксплуатацию в Заневском поселении Всеволожского района Ленинградской области. Спасатели будут защищать от огня север Кудрово.

Новая пожарная станция на два выезда расположена в микрорайоне Новый Оккервиль. Депо возводила Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области на средства застройщиков.

По аналогичной схеме достроена станция в Южном Кудрово и Янино.