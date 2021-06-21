В Заневском поселении введено новое пожарное депо

Пожарное депо введено в эксплуатацию в Заневском поселении Всеволожского района Ленинградской области. Спасатели будут защищать от огня север Кудрово.
Новая пожарная станция на два выезда расположена в микрорайоне Новый Оккервиль. Депо возводила Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области на средства застройщиков.
По аналогичной схеме достроена станция в Южном Кудрово и Янино.
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20.06.2021 158