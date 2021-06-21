В Кингисеппе к концу лета откроют детский технопарк “Кванториум”

Автор: Гузель Галимова
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Сейчас в здании завершаются ремонтные работы. Детский технопарк “Кванториум” откроют в Кингисеппе 22 августа.

Пока занятия временно проходят на базе Кингисеппской средней школы № 6. Более 90 детей в возрасте от 10 до 17 лет проходят обучение по трем направлениям: IT, Космо- и Промробоквантум. Им предстоит разработать и реализовать свои проекты.

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Фото: lenobl.ru

Всего в технопарке будут обучать по шести направлениям:  Биоквантум, Наноквантум, Промробоквантум, IT-квантум, Космоквантум и Хайтек. “Кванториум”  оснащен современным оборудованием. В год учреждение может принять 800 учащихся.

Ранее мы сообщали, что в 2021 году технопарк появится в школе №10 в Выборге, в 2022 году – в Гатчинской школе, а в 2023 году – в Муринской школе №3. Они станут структурными подразделениями образовательных организаций.

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