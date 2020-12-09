В Выборге, Гатчине и Мурино откроют «Кванториумы» — цена каждого 20 млн рублей

«Кванториумы» создадут на базах школ в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование» за счет субсидий

В 2021 году технопарк появится в Средней общеобразовательной школе №10 в Выборге, в 2022 году – в Гатчинской средней общеобразовательной школе, а в 2023 году – в Муринской средней общеобразовательной школе №3. Они станут структурными подразделениями образовательных организаций. При этом дополнительным оборудованием оснастят школьные кабинеты физики, математики, химии, информатики и биологии, что позволит существенно расширить школьную программу по инженерным направлениям.

Отметим, что в Ленобласти технопарки создаются с 2019 года. «Кванториумы» работают на базе Всеволожского агропромышленного техникума и Кировского политехнического техникума. Кванториум — федеральный проект по внедрению технических профессий, восстановлению и поддержке данной отрасли, дающий каждому школьнику доступ к современным программам дополнительного образования в области технологий. Цель проекта — возрождение престижа инженерных и научных профессий, подготовка кадрового резерва для глобального технологического лидерства России.

Напомним, что глава Ленобласти поручил правительству 47-го региона проработать реализацию проекта создания до 2024 года во всех населенных пунктах субъекта РФ с численностью жителей от 10 тыс. человек сети коворкинг-центров, цель которых – обеспечить молодежь современными возможностями для личностного и профессионального развития. До 2024 года ежегодный объем финансирования на эти цели составит 50 млн рублей.