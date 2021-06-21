Составлен топ-10 самых обсуждаемых персон сборной России по футболу

Составлен список из десяти самых обсуждаемых персон сборной России по футболу. Лидирующую позицию занял главный тренер команды Станислав Черчесов.
Остальные девять мест заняли футболисты. Второе место занял капитан сборной Артем Дзюба. В топ-3 также попал полузащитник Алексей Миранчук. Пятерку лидеров замкнули защитники Марио Фернандес и Дмитрий Баринов.
В десятке также оказались Роман Зобнин, Александр Соболев, Далер Кузяев, Матвей Сафонов и Магомед Оздоев.
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