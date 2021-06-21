Комитет по природопользованию уволил девять сотрудников из-за нарушений на 53 млн рублей

Из комитета по природопользованию Санкт-Петербурга уволили девять сотрудникам по итогам проверки Контрольно-счетной палаты.

Контрольно-счетная палата выявила 502 нарушения на общую сумму более 53 млн рублей в период с 2018 по 2020 годы.

В частности, среди нарушений: комитет потратил 48,4 млн рублей на оплату избыточных площадей для размещения сотрудников на улице Чайковского, 20в. Контракты на очистку водных объектов от донных отложений были завышены на 2,59 млн рублей больше.