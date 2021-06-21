Мужчина сломал позвоночник и порвал задний проход, прыгнув в Неву в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 20 июня в Санкт-Петербурге госпитализировали мужчину, который решил искупаться в Неве и прыгнул в воду с Благовещенского моста.  

Врачи диагностировали у пациента кататравму, компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника, закрытый перелом костей таза и рваную рану заднего прохода. Пострадавшего поместили в реанимацию.

Установлено, что мужчина был нетрезв. По предварительным данным, он хотел охладиться из-за жары.

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21.06.2021 141
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