Мужчина сломал позвоночник и порвал задний проход, прыгнув в Неву в Петербурге

По информации ivbg.ru, 20 июня в Санкт-Петербурге госпитализировали мужчину, который решил искупаться в Неве и прыгнул в воду с Благовещенского моста.

Врачи диагностировали у пациента кататравму, компрессионный перелом поясничного отдела позвоночника, закрытый перелом костей таза и рваную рану заднего прохода. Пострадавшего поместили в реанимацию.

Установлено, что мужчина был нетрезв. По предварительным данным, он хотел охладиться из-за жары.