В Ленобласти пройдут акции «Свеча памяти» и «Огненные картины войны»

В ночь с 21 на 22 июня в год 80-летия начала Великой Отечественной войны в Ленинградской области зажгутся тысячи «Свечей памяти» и «Огненные картины войны».

«Волонтеры Победы» начнут создавать картину 15×15 метров 21 июня в 21:30, в основе которой образ Мемориального комплекса «Борницкий рубеж обороны».

Она будет посвящена курсантам-пограничникам Ново-Петергофского военно-политического училища НКВД имени Ворошилова. Они погибли на подступах к Ленинграду в боях в период 17 августа по 6 сентября 1941 года. В полночь у стелы пройдет митинг на фоне зажженных свечей.

Аналогичные образы появятся в Выборге, Тихвине и Луге. А 22 июня в 04:00 утра на мемориале «Разорванное кольцо» состоится акция «Свеча памяти» и появится огненный образ журавля на фоне красной звезды.