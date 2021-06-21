22 июня “Лучи Победы” осветят вечернее небо над Лугой, Гатчиной, Тихвином и Выборгом

Завтра, 22 июня, в Ленобласти пройдет Всероссийская акция «Лучи Победы».

В память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны под звуки песни «Журавли» в небо взлетят лучи прожекторов. Центральное мероприятия состоится в Луге ровно в 22.00 на площади Победы в сквере у стелы «Луга – город воинской славы».

Также 22.00 прожекторы освятят небо над Гатчиной — проспект 25 Октября, 1, стела «Город воинской славы» и Тихвином — площадь Мерецкова.

В Выборге акция пройдет на площади Выборгских полков после 20.00. Перед этим у подножия стелы «Город воинской славы» состоится Всероссийская акция «Огненная картина войны» — волонтеры зажгут 1 000 свечей, составленных в виде памятной инсталляции «Орден Победы».

Ранее мы сообщали, что в преддверии 22 июня в Ленобласти проходят памятные мероприятия. На территории Всеволожского лесничества волонтеры привели в порядок могилу 18-летнего летчика Владимира Ивановича.