Жители Ленобласти увидят рассекреченные документы о преступлениях нацистов

Передвижной выставочный проект «Без срока давности» откроется в Ленинградской области 1 июля. Все желающие смогут просмотреть документальные свидетельства, личные вещи и атрибуты времен СССР.

Выставка объединяет данные о 22 оккупированных в годы войны регионах. На экспозиции представлены официальные документы, фотографии и воспоминания, демонстрирующие планы Германии по истреблению жителей Советского Союза.

Выставка проходит в рамках Всероссийского проекта «Без срока давности», который инициировал в декабре 2019 года оргкомитет «Победа» под председательством президента России.