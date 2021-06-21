В деревне Ям-Тесово построят ФАП за 51 млн рублей

Автор: Сергей Агутин
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В деревне Ям-Тесово ведется строительство фельдшерско-акушерского пункта площадью более 600 квадратных метров. Строительные работы будут завершены в 2022 году. Цена проекта – 51 млн рублей.

Ям-Тесово
Фото: lenobl.ru

Фельдшерско-акушерский пункт в Ям-Тесово сможет принимать 20 пациентов за смену. В здании будут размещены кабинет врача, прививочная, смотровая и процедурная. На втором этаже – две квартиры для медработников общей площадью около 130 квадратных метров.

Работы по строительству ФАП проходят в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области».

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21.06.2021 74
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