Ремонт на трассах в Ленобласти ведется 24 часа в сутки

Аномально теплая погода без осадков и сильного ветра позволяет вести работы по обновлению асфальта на трассах Ленинградской области 24 часа в сутки.

На завершающем этапе находится укладка верхнего слоя асфальта на Приморском шоссе от границы с Санкт-Петербургом через поселки Приветнинское и Песочное. На дороге Осиновая Роща – Магистральная завершен выравнивающий слой.

Поэтапный ремонт идет на Гостилицком шоссе. Чтобы не ослаблять основание трассы, здесь снимается старое покрытие и сразу же укладывается первый слой асфальтобетона.

В «Ленавтодоре» просят водителей быть внимательными. На дорогах много техники и ограничений из-за ремонтов.