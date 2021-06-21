Еще 60 гектаров земли передадут победителям программы «Ленинградский гектар»

Подведены итоги пятого распределения земли для фермерских хозяйств по программе «Ленинградский гектар». Конкурсной комиссией определены 13 победителей.

Эти люди получат землю на льготных условиях для реализации аграрных проектов в удаленных районах Ленинградской области.

Из 13 победителей шестеро будут заниматься разведением крупного рогатого скота мясного направления. Двое планируют выращивать коз и овец. Еще двое станут пчеловодами. И двое планируют производить коровье молоко, картофель и садовую землянику.

Также в рамках программы каждый фермер по желанию может получить 3 млн рублей. В 2021 году к распределению подготовлены 142 участка. Общая площадь – более 600 га.