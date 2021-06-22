Александр Гинцбург раскрыл хитрость индийского штамма коронавируса

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что у индийского штамма коронавируса другой характер взаимодействия с клетками человека.
Индийский штамм коронавируса и его мутации опасны, поскольку данный вариант SARS-CoV-2 при проникновении в клетки становится очень устойчивым к антителам, заявил РИА Новости Гинцбург.
Гинцбург подчеркнул, что запас антител после вакцинация «Спутником V» достаточно высокий для защиты от всех известных на сегодняшний день штаммов коронавируса.
Мутацию коронавируса B.1.617 обнаружили в Индии 5 октября прошлого года в штате Махараштра, в последнее время ее выявили в 92 странах мира.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что в РФ доля индийского штамма резко возрастает. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, у 90% заразившихся COVID-19 нашли «Дельту».