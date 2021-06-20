В Ленобласти могут ввести паспорта covid-безопасности

Как сообщает telegram-канал «Тайны Ленинградского двора», такие паспорта смогут получить либо предприятия и организации сферы услуг, в которых привиты не менее 60% сотрудников, либо предприятия, в которых не менее 80% привиты или имеют антитела.

Документ имеет две цели. Во-первых, посетители кафе, салонов красоты или ресторанов будут знать, что в заведении безопасно находиться. Во-вторых, на такие предприятия не будут распространятся любые ограничения по COVID-19.

Паспорт covid-безопасности можно будет получить при обращении руководства организации в органы муниципальной власти.