С 1 июля в России вырастут цены на газ

Цены на газ, добываемый «Газпромом» и аффилированными компаниями, будут проиндексированы на 3%.

Федеральная антимонопольна служб опубликовала приказ об индексации цен на газ, добываемый «Газпромом» и аффилированными с ним компаниями. Документ опубликован на портале правовой информации.

Для потребителей газ подорожает на 3% с 1 июля.

Согласно прогнозу Минэкономразвития, тарифы на газ в 2021 году вырастут не более, чем на 3%. Также согласно прогнозу ведомства, в 2022–2024 годах ежегодный рост цен на топливо также не превысит этого показателя.

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Тарифы на транспортировку газа в июле этого года будут повышены на 3,7%, а в 2022–2024 годах — на 4% ежегодно.