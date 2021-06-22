Тысячи «Свечей памяти» зажгли в Ленобласти утром 22 июня

В День памяти и скорби, день 80-летие с начала Великой Отечественной войны в Ленобласти зажгли тысячи «Свечей памяти», исполнили вальс и концерт симфонической музыки.

Одно из памятных мероприятий прошло в регионе ровно в 4 часа утра ─ на мемориале «Разорванное кольцо» зажглась двадцатиметровая «огненная картина» из свечей. Изображение журавля на фоне красной звезды стало символом памяти обо всех, кто погиб в Великую Отечественную войну.

Также в полночь у стелы « Гатчина ─ город воинской славы» зажглась «огненная картина», посвященная курсантам-пограничникам Ново-Петергофского военно-политического училища НКВД имени Ворошилова. Курсанты погибли на подступах к Ленинграду в боях в период 17 августа по 6 сентября 1941 года.

Также на рассвете над Ладогой на площадке у музея «Дорога жизни» во Всеволожском районе Симфонический оркестр Ленобласти исполнил «ленинградскую» симфонию Шостаковича. А в Волосово у фонтана в 4 часа утра прошла акция «Школьный вальс».

Сегодня, 22 июня в Ленобласти проходят мероприятия по случаю Дня памяти и скорби, ведь именно 22 июня 1941 года в 4 часа утра фашистская Германия и её союзники напали на Советский Союз.

Как уже ранее писал ivbg.ru, в рамках проекта Министерства обороны «Дорога памяти» военными ЗВО принято более 1000 документов об участниках ВОВ, жертвах блокады Ленинграда, тружениках тыла и детях войны.

Министерство обороны России рассекретило и выложило на своём сайте уникальные архивные документы к 75-летию полного снятия фашистской блокады Ленинграда, основная часть опубликованных документов посвящена «Дороге жизни», проходившей через Ладогу и связывавшей город с тыловыми районами страны, сообщает военное ведомство.

«Мостотрест» также показал видеоролик из архивных материалов о мостах Петербурга в период с 1941 по 1945 год. А Санкт-Петербургский Государственный университет выложил в открытом доступе книгу «Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941-1944 гг.», представленную историками СПбГУ. Издание содержит редкие, ранее не издававшиеся документы.