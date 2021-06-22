В Крыму начали закрывать ночные клубы из-за коронавируса

Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о продлении в республике режима повышенной готовности до 1 сентября. Новые ограничения введены на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщается на сайте госсовета Республики Крым.

До сентября в регионе запрещается работа в выходные и праздники развлекательных центров. С 23 до 8 часов ограничена работа предприятий общепита. Исключение составляет обслуживание на вынос.

В Симферополе, Симферопольском районе, Ялте и Алуште введен запрет на работу ночных клубов и дискотек. Отменены выпускные вечера.

Заполняемость залов в театрах и кинотеатрах не должна превышать 50%.

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Руководителям предприятий и организаций, работающих в сфере услуг, рекомендовано провести вакцинацию 100% сотрудников.