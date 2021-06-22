В Выборге водители лишились колес на “обновленных” дорогах — фото

Дело в том, что в Выборге дорожники залили ямы на дорогах битумом. При аномальной жаре, которая сейчас стоит в Ленобласти, он просто плавится и цепляется за проезжающие автомобили.

“Я вляпался уже двумя колесами, резина пришла в негодность и просто в мусорку сейчас пойдет”, — жалуется подписчик ivbg.ru.

Инцидент был зафиксирован на улице Димитрова. Он также добавил, что дорожники заливают дороги битумом уже более недели.

Напомним, что ремонт на трассах в Ленобласти ведется 24 часа в сутки. Водителей просят быть внимательными — на дорогах много техники и ограничений из-за ремонтов.