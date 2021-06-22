В словаре коренных народов Ленобласти появилось новое слово

Сотрудники регионального Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям сделали новую запись в «Словарь коренных народов Ленобласти».

На этот раз сотрудники выбрали слово – «Родина». И это не случайно: в этот день, 22 июня, 80 лет назад на нашу Родину пришла Великая Отечественная война.

«У каждого своя родина, свои мерки для определения того, что включает это понятия. <…> Не зря родину ассоциируют с матерью, и с отцом, называя отечеством. Однокоренные слова связывают это слово с широким понятием рода. От него берет начало и слово «народ»”, — отметили специалисты МСУ.