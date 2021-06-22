Медиацентр по работе с одаренными детьми откроется в Сланцах

Центр откроется 1 сентября 2021 года на базе Сланцевского Дома творчества, где закончился косметический ремонт помещения.

«Деятельность создаваемого медиацентра позволит повысить эффективность работы в области выявления, поддержки и развития способностей и талантов у обучающихся образовательных организаций Сланцевского муниципального района», — отметила директор МУДО «Сланцевский ДТ».

Медиацентр построен в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование». Стоит отметить, что к 1 сентября 2021 года в Ленинградской области на базе школ 18 муниципальных районов организуют удаленные площадки центра «Интеллект» для работы с одаренными детьми.