Движение на семи участках трасс Ленобласти 23 июня будет ограничено

В Ленинградской области в среду, 23 июня будут проводиться ремонтные работы на нескольких участках трасс региона. Публикуем перечень автомагистралей, где движение будет затруднено.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
— км 95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой;
— км 22 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
— подъезд к г. Выборг №1 км 2-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора ;
— км 148-150 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах;
— км 149-150 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покраска шумозащитных экранов;
— подъезд к г. Выборг №2 км 0-1 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.
А-181 «Магистральная»:
— км 30-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
-км 95-96, 112-114, 120-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ямочный ремонт.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
— км 27-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и мойка ПЧ;
— км 0-37, ТрР. км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода вручную;
— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
— км 0-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
— км 68-73(старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 22:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
— км 100-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
— км 112-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.