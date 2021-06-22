Движение на семи участках трасс Ленобласти 23 июня будет ограничено

В Ленинградской области в среду, 23 июня будут проводиться ремонтные работы на нескольких участках трасс региона. Публикуем перечень автомагистралей, где движение будет затруднено.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 95 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой;

— км 22 ограничение скорости движения в направлении г. СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

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А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— подъезд к г. Выборг №1 км 2-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка мусора ;

— км 148-150 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах;

— км 149-150 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покраска шумозащитных экранов;

— подъезд к г. Выборг №2 км 0-1 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

— км 30-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;

-км 95-96, 112-114, 120-123 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ямочный ремонт.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;

— км 27-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и мойка ПЧ;

— км 0-37, ТрР. км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода вручную;

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;

— км 0-10 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

— км 68-73(старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 22:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;

— км 100-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

— км 112-125 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.