В Санкт-Петербурге были замечены висящие на проводах кеды

В странах мира такой перфоманс расценивается по разному.

Источник: vk.com/spb_today_unreleased Источник: vk.com/spb_today_unreleased

В сообществе Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург появились фотографии, на которых кеды висят на проводах электропередач.

Отмечается, что перфоманс произошел на одной из улиц Санкт-Петербурга.

Пользователи сообщества не оценили данное действие мотивировав это тем, что в нашей стране это бессмысленно.

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