Ужасная смерть: в Рыбацком собака на поводке у хозяина загрызла котика — видео

Кот скончался от полученных укусов крупной собаки.
По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, в Рыбацком районе у дома 6 корпус 2 по улице Дмитрия Устинова, собака напала на кота. Примечательно то, что крупная собака была без намордника.
Хозяин агрессора пытался отбить кота, но это ему плохо удавалось. Собака не слушалась мужчину и продолжала с остервенением убивать котика.
В итоге челюсти пса разъединились и кот уполз в кусты, где и испустил дух спустя 10 минут. В свою очередь мужчина повел собаку домой, как ни в чем не бывало.
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10.06.2021 716