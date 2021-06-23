Ужасная смерть: в Рыбацком собака на поводке у хозяина загрызла котика — видео

Автор: Александр Селиванов
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Кот скончался от полученных укусов крупной собаки.

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, в Рыбацком районе у дома 6 корпус 2 по улице Дмитрия Устинова, собака напала на кота. Примечательно то, что крупная собака была без намордника.

Хозяин агрессора пытался отбить кота, но это ему плохо удавалось. Собака не слушалась мужчину и продолжала с остервенением убивать котика.

В итоге челюсти пса разъединились и кот уполз в кусты, где и испустил дух спустя 10 минут. В свою очередь мужчина повел собаку домой, как ни в чем не бывало.

Sobaky
Источник: base.garant.ru
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10.06.2021 716
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