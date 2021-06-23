Петербуржец обнаружил в своей отбивной незваного гостя — фото

Автор: Александр Селиванов
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Закупался житель Северной столицы в «Ленте».

Петербуржец обнаружил в своей отбивной незваного гостя - фото Торговая сеть «Лента», свинина, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Продукты питания в Санкт-Петербурге, Продукты питания в России, продукты, Паразиты, Необычные новости, КомпанииИсточник: vk.com/spb_today_unreleased
Петербуржец обнаружил в своей отбивной незваного гостя - фото Торговая сеть «Лента», свинина, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Продукты питания в Санкт-Петербурге, Продукты питания в России, продукты, Паразиты, Необычные новости, КомпанииИсточник: vk.com/spb_today_unreleased

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, петербуржец прикупил себе в «Ленте» свиной шеи решил приготовить отбивные.

Гурман уже было отведал вкуснейшею свининку, но не тут то было. Из отбивной на него смотрел паразит.

— При откусывании вытянулось вот это. Прожилка?, — написал автор поста.
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