Петербуржец обнаружил в своей отбивной незваного гостя — фото

Закупался житель Северной столицы в «Ленте».

Источник: vk.com/spb_today_unreleased Источник: vk.com/spb_today_unreleased

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, петербуржец прикупил себе в «Ленте» свиной шеи решил приготовить отбивные.

Гурман уже было отведал вкуснейшею свининку, но не тут то было. Из отбивной на него смотрел паразит.

— При откусывании вытянулось вот это. Прожилка?, — написал автор поста.

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