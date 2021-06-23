Внедорожник и локомотив столкнулись в Гатчине

Инцидент произошел вчера утром, 22 июня, на нерегулируемом железнодорожном переезде в промзоне Гатчины в Ленобласти.

Автомобиль Nissan X-Trail врезался в локомотив. В результате пострадал 40-летний помощник машиниста. Он в момент столкновения сидел снаружи на платформе — ему зажало ноги. Его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Известно, что железнодорожная ветка и локомотив частные, пишет 47news.

Ранее в Тосненском районе поезд сбил пенсионера на скутере. Мужчина пытался проскочить на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом.