От молодежи Ленобласти ждут идеи для национальных проектов России

Авторы лучших предложений примут участие в стратегических сессиях в составе экспертных групп.

Идеи ждут от ребят от 14 до 35 лет. Для этого необходимо описать свою идею в любом удобном формате и заполнить форму опроса на сайте проекта до 27 июня включительно.

Как уже ранее писал ivbg.ru, молодежь региона активно вовлечена в деятельность общественных объединений на базе школ и техникумов: в 2019 год таковых было 10 тыс. человек, к 2024 году показатель должен составить 80 тыс. 20% студентов участвует в клубном студенческом движении (план 2024 года — 70%). 30% молодежи задействована в творческой деятельности (план 2024 года – 45%).