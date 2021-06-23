В Ленобласти образовали три одномандатных округа для предстоящих выборов депутатов Госдумы

Для проведения выборов депутатов Госдумы в Ленобласти образованы три одномандатных избирательных округа. Действующая схема утверждена Федеральным законом от 3 ноября 2015 года № 300-ФЗ.

Во Всеволожский одномандатный избирательный округ №111 входят Всеволожский, Выборгский, Кировский, Приозерский районы. Общая численность избирателей в округе – 468 624 избирателя. В Кингисеппский одномандатный избирательный округ №112 входят Сосновоборский городской округ, Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский районы, а также поселения Гатчинского муниципального района: Гатчинское и Таицкое городские поселения, Большеколпанское, Веревское, Войсковицкое, Елизаветинское, Пудостьское, Рождественское, Сяськелевское сельские поселения. Численность избирателей в округе – 419 479 человек. В Волховский одномандатный избирательный №113 округ входят Бокситогорский, Волховский, Киришский, Лодейнопольский, Подпорожский, Тихвинский, Тосненский районы, а также поселения Гатчинского района: Вырицкое, Дружногорское, Коммунарское, Сиверское городские поселения, Кобринское, Новосветское, Пудомягское, Сусанинское сельские поселения. Численность избирателей в округе – 425 328 избирателей.

Напомним, Леноблизбирком запустил “горячую линию”. В единый день голосования, 19 сентября, в Ленобласти пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания, а также дополнительные выборы депутатов муниципальных образований.