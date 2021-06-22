Леноблизбирком запустил “горячую линию”

В преддверии Единого дня голосования, который пройдет 19 сентября, в избирательной комиссии Ленобласти начала работать «горячая линия».

Операторы готовы ответить на вопросы граждан в рабочие дни с 9.00 до 18.00, в пятницу – до 17.00 по следующим телефонам:

по вопросам организации избирательного процесса: (812) 492-96-51, 496-23-70 .

. по вопросам информационного обеспечения и аккредитации СМИ: (812) 492-40-06, 492-96-34.

Напомним, 19 сентября в Ленобласти пройдут выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания, а также дополнительные выборы депутатов муниципальных образований.