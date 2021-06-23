Bloomberg: шансы Европы избежать газового кризиса зимой зависят от России

Согласно выводам агентства, снизить возможную напряженность поможет только «Северный поток — 2».

В издании предрекают Европе предстоящей зимой настоящий энергетический кризис. Запасы газа в Старом Свете оказались на минимуме. Сейчас они ниже необходимых объемов на 25 процентов.

А к началу отопительного сезона уровень топлива в хранилищах окажется самым низким за последние пять лет.

Согласно выводам агентства, снизить возможную напряженность поможет только «Северный поток — 2».

Любая попытка затормозить этот проект приведет к значительному росту цен.

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При этом рассчитывать на альтернативные поставки явно не приходится. Те же Штаты сейчас куда с большей активностью продают свой сжиженный природный газ в страны Юго-Восточной Азии.