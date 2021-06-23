Слет социальных предпринимателей со всей России состоится в центре «Мой бизнес» Ленобласти

Межрегиональный слет социальных предпринимателей СЗФО «Социальное предпринимательство – территория возможностей 2021» состоится 25 и 28 июня.

Название мероприятия – «Драйверы развития социального бизнеса». Местом проведения мероприятия, в котором участвуют регионы Северо-Запада России, второй год подряд становится центр «Мой бизнес» Ленинградской области.

Социальный бизнес – это бизнесы, которые предоставляют услуги и выпускают товары в социальной сфере. Социальными являются также те предприятия, где 50% и более сотрудников относятся к числу социально уязвимых категорий населения.

В 2020 году в Межрегиональном Слете приняли участие более 300 представителей бизнеса, власти и инфраструктуры поддержки предпринимательства из регионов СЗФО. В 2021 году к Ленинградской области и Санкт-Петербургу присоединятся Калининградская, Вологодская, Псковская, Архангельская, Мурманская области, Республика Карелия, Республика Коми, Ненецкий автономный округ.

​Ознакомиться с программой слета и зарегистрироваться для онлайн-участия можно по ссылке.