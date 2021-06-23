Международные соревнования по конному спорту пройдут в июле в Ленобласти

«Кубок Губернатора Ленинградской области по конкуру» пройдет 1-4 июля в Энколово Всеволожского района. В состязании поучаствуют 150 наездников из России, Армении, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.

Ленинградскую область на кубке губернатора будут представлять воспитанники Конноспортивного клуба им. Юлии Русаковой Татьяна Бурлачко, Конноспортивного клуба «Дерби» Василиса Ерастова и Анна Чистякова, Конноспортивного клуба «Приор» Глеб Вощакин и Конноспортивного клуба «Шпрингер» Дмитрий Вощакин.

Победители состязания получат дипломы, кубки и денежные призы. Призовой фонд «Кубка Губернатора Ленинградской области по конкуру» составляет пять миллионов рублей.