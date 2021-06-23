Часов тишины стало больше в Ленобласти

Депутаты ЗакС Ленобласти установили новые временные рамки «тишины»: с 21 часа до 8 часов в будние дни.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, депутатами были приняты изменения в законы «Об административных правонарушениях» и «О содержании и защите домашних животных», касаемые «периода тишины». Изменения увеличили время в течение суток, в которое нельзя шуметь.

«Наше решение о внесении изменений в закон стало ответом на многочисленные обращения граждан, а также совета муниципальных образований Ленинградской области, которые просили увеличить период тишины, — отметил Олег Петров. — Также к нам через депутата Государственной Думы Сергея Петрова обратилось афганское сообщество с просьбой включить в перечень действий, нарушающих тишину и покой граждан, лай собак и громкое передвижение мебели, что мы и сделали».

Отметим, что прежде период тишины действовал с 23 часов до 7 часов в будние дни. Изменениями в законопроект устанавливаются новые временные рамки: с 21 часа до 8 часов в будние дни. При этом период тишины, определенный в отношении выходных и нерабочих праздничных дней, остается прежним — с 22 часов до 10 часов.

Сопутствующие изменения вносятся в статью 9 областного закона от 26 октября 2020 года № 109-оз «О содержании и защите домашних животных на территории Ленинградской области». Исключается положение, устанавливающее конкретный период, в течение которого владельцы домашних животных обязаны обеспечивать тишину и покой граждан (с 23 до 7 часов в будние дни и с 22 до 10 часов в выходные и праздничные дни), поскольку указанный период определен непосредственно в статье 2.6 областного закона № 47-оз.

«Это вопрос целесообразности и ответственного поведения нас самих, но рамки ставить в любом случае надо, — подчеркнул спикер ЗакСобрания Ленобласти Сергей Бебенин. — Любой шум, который тебя разбудит, вызывает желание пойти и разобраться, поэтому защищать от этого нужно. Полный перечень действий, нарушающих тишину и покой граждан, мы все равно предугадать не сможем. А если канарейка ночью запоет? Поэтому принцип такой: в определенное время не надо мешать другим».

По результатам обсуждения парламентарии приняли изменения в статьи областных законов во 2 и 3 чтениях.

Напомним, что нарушителям грозит штраф от 500 до 1000 рублей, должностные лица могут быть оштрафованы на 2-5 тысяч рублей, юридические лица – на 10-15 тысяч.