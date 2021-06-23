Работники связи и информации получат почетное звание в Ленобласти

Почетное звание «Почетный работник связи и информации Ленобласти» утверждено областными депутатами в качестве поощрения работников связи и телекоммуникаций за выдающиеся заслуги.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, инициатором проекта областного закона выступил депутат Александр Перминов. Изначально он назывался «О почетном звании Ленобласти «Почетный работник связи и телекоммуникаций Ленобласти», но во втором чтении были внесены поправки, в соответствии с которыми законопроект поменял название и стал называться «О почетном звании Ленинградской области «Почетный работник связи и информации Ленинградской области».

Такая поправка возникла в связи с тем, что Общероссийским классификатором видов экономической деятельности, утвержденным приказом Росстандарта от 31 января 2014 года № 14-ст, деятельность в сфере телекоммуникаций является частью деятельности в области информации и связи, в которую, помимо деятельности в сфере телекоммуникаций, входят также деятельность в области телевизионного и радиовещания, деятельность в области информационных технологий и др. Например, Президентом Российской Федерации присваивается почетное звание «Заслуженный работник связи и информации Российской Федерации».

Законопроектом предусматривается установление правовых и организационных основ учреждения и присвоения почетного звания.

Законопроект предусматривает присвоение почетного звания высокопрофессиональным работникам всех видов организаций связи и информации за личные заслуги в развитии и совершенствовании средств связи и информации, в разработке, создании и внедрении достижений науки и техники, принципиально новой высокоэффективной техники и технологий, в достижении высоких показателей эффективности производства, в улучшении обслуживания населения, организаций и учреждений, работающим в Ленинградской области в сфере связи и информации не менее 10 лет.

Поправками во втором чтении депутаты уточнили терминологию, перечень заслуг, за которые присваивается почетное звание, а также перечень субъектов, обладающих правом обращаться с ходатайством о присвоении почетного звания.

С учетом поправок законопроект приняли во втором и третьем чтениях.