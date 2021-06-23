В Ленобласти наградили лучшие бизнес династии

Сегодня, 23 июня, в рамках ЗакСобрания состоялась церемония награждение победителей областного конкурса «Семейное дело».

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, в этом году для участия в конкурсе поступили 11 заявок из 7 районов области: Волховского, Всеволожского, Гатчинского, Кингисеппского, Киришского, Подпорожского и Приозерского районов.

Победителями в номинации «Старейшая династия» (общий трудовой стаж семьи составляет 220 лет), стала семья Меркуловых из Кингисеппского района — розничная торговля.

Победителями в номинации «За лучшие семейные традиции» стала семья Лукошкиных из Приозерского района- фермерство (птицеводство).

Семья Медведских из Гатчинского района победила в номинации «За преемственность профессии» — пчеловодство и кузнечное дело.

В номинации «За эффективную работу» отметили семью Свердлиных-Тааме из Гатчинского района — организация дополнительного образования для детей и взрослых.

Победителем в номинации «За наилучшее представление своей профессии» стала семья Смирновых из Волховского района — организация питания в муниципальных учреждениях.

Семья Шаниных из Всеволожского района одержала победу в номинации «Лучший социально ответственный бизнес» — организация досуга маленьких детей.

«За вклад в развитие сельского хозяйства на территории Ленинградской области» отметили семью Пухляковых-Гришиных из Гатчинского района — фермерство (разведение КРС, переработка молока и мяса).

«За вклад в развитие производства на территории Ленинградской области» награду получила Семья Кирьбятьевых из Подпорожского района — производство иван-чая и натуральной косметики.

Семья Пономаревых из Приозерского района стала победителем в номинации «За молодость в бизнесе» — производство изделий легкой промышленности.

Все награжденные получили дипломы и подарочные сертификаты.

Законодательное собрание Ленинградской области с 2014 года проводит областной конкурс «Семейное дело». В нем приняли участие 78 предпринимательских династий. Традиционно мероприятие областным парламентом проводится в целях стимулирования развития малого и среднего бизнеса, сохранения семейных традиций и поддержки семейного предпринимательства в регионе.