ТЦ «Мега Дыбенко» эвакуировали

В паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщают: 23 июня в 17:30 в ТЦ «Мега Дыбенко» в Кудрово Всеволожского района объявили об эвакуации посетителей.

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Причины эвакуации не сообщаются. Информация о том, что стало причиной эвакуации, не разглашается. Сами посетители ТЦ делятся фотографиями происшествия в социальных сетях.