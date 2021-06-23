В Ломоносовском районе пропала девятилетняя девочка

Наряд полиции объезжает окрестности поселка Таменгонт в Ломоносовском районе Ленобласти в поисках пропавшего ребенка возрастом девять лет.
О пропаже ребенка у местного карьера в Таменгонте сообщают в группе ДТП и ЧП/Санкт-Петербург в среду, 23 июня.
Приметы девочки правоохранители транслируют в громкоговорители для местных жителей, а также призывают неравнодушных подключиться к поискам ребенка.
На данный момент известно, что девочку зовут Ирина Кузьмина, ей 9 лет.
Также сообщается, что у нее короткие светлые волосы. В момент пропажи на ней был цельный черный купальник.
Остальные обстоятельства происшествия выясняются.
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