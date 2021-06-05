В Свердловской области 160 человек ищут пропавшего в тайге ребенка

В субботу, 5 июня стало известно о пропаже 9-летнего мальчика, который отправился с отцом в туристических поход на Уральский хребет. Сейчас ребенка ищут на вертолете, к поискам подключилось порядка 160 человек.

Об этом пишет Фонтанка со ссылкой на Е1.RU в субботу, 5 июня.

По предварительным данным, у отца мальчика начала болеть нога. Мужчина разрешил своему сыну самостоятельно вернуться к месту стоянки, так как сам быстро идти не мог. Спустя время, отец не обнаружил на условленном месте своего сына.

«Скорее всего, ребенок травму получил, потому что там каменистая местность. Может, упал. Куртка туристическая не позволит комарам его закусать. Там множество ответвлений тропы, и взрослый неподготовленный человек может заблудиться», — сообщили журналистам в ГУ МВД по Свердловской области.

Ребенка ищут порядка 160 человек и вертолет. В ближайшее время планируется запустить квадрокоптер с тепловизором.