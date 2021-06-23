Для абитуриентов вузов Петербурга запустили виртуального помощника

Как сообщают «Невские Новости», виртуального помощника для абитуриентов вузов Санкт-Петербурга запустили на портале и аккаунтах в соцсетях проекта studyinspb.ru.

Чат-бот поможет быстро узнать о проходных баллах, общежитиях, цене на обучение и другую информацию об учебных заведениях. Также он позволяет узнать направление и форму обучения, уровень образования, наименование и язык преподавания программы, а также выдает информацию об общежитиях, бюджетных места и цене обучения, минимальных баллах ЕГЭ, а также о проходных баллах.

Чат-бот портала studyinspb.ru доступен в Telegram и в социальной сети «ВКонтакте».