В Гатчине пройдет масштабный экологический фестиваль

Эколого-просветительский фестиваль «Каждой твари по паре» начнется уже в эту пятницу, 25 июня и продлится до 16 июля. В программе мероприятий — кинопоказы и мастер-классы. Вход на фестиваль будет свободный.

Данный фестиваль побывал уже в нескольких крупных городах Ленобласти. Среди них — Выборг, Тихвин и Лодейном поле. После столицы региона он отправится в Бокситогорск.

Проект реализуется Новым зоологическим музеем на средства Гранта Губернатора Ленинградской области Комитета общественных коммуникаций Ленинградской области.

Фестиваль включит в себя Международную фотовыставку «Материнство в дикой природе», а также лекции, кинопоказы и мастер-классы по фото- и видеосъёмке диких животных Ленинградской области.

В Гатчине фестиваль пройдет с 25 июня по 16 июля 2021 года, на площадках: Просветительского пространства «Весна» в Центре информационных технологий города Гатчины и в ГБУ ЛО «Сиверский ресурсный центр», Гатчинского района, п. Сиверский.