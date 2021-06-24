Рыбак утонул на озере Вуокса

Мужчина отправился на рыбалку из Приозерска.

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, двое мужчин отправились порыбачить в Приозерск. В свою очередь 38-летний Ян решил рыбачить отдельно от напарника, взял лодку и его больше никто не видел.

На следующий день тело Яна было обнаружено в озере Вуокса вблизи острова «2-х братьев». Погибший был найден без внешних признаков насильственной смерти.

— В первой протоке рядом с островом стоял катер и вниз лицом на воде лежал голый мужчина, одежда аккуратно сложена на острове и обнаружена сумка с документами и телефоном, по документам личность мужчины установили, — пишет автор поста.