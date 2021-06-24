В Ленобласти на семи федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 24 июня ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 90 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой;
- км 22 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
- км 626 ограничение скорости движения в сторону Москвы с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.
А-181 «Магистральная»:
- км 30-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом.
А-181 «Скандинавия»:
- подъезд к г. Выборг №1 км 0-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покраска бордюрного камня на автобусных остановках;
- км 150-151 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах;
- км 149-150 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покраска шумозащитных экранов.
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23.06.2021 118
А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-121 «Сортавала»:
- км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;
- км 17-37 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи с увлажнением;
- км 0-37, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода вручную;
- км 0-20 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 37-78 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи с увлажнением;
- км 37-57 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 22:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом;
- км 36-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;
- км 100-146 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.