В Ленобласти на семи федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 24 июня ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Р-21 «Кола»:

км 22 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

км 90 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, промазка швов и трещин дорожного покрытия битумной мастикой;

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

М-10 «Россия»:

км 626 ограничение скорости движения в сторону Москвы с 08:00 до 19:00, ремонт обочины.

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Магистральная»:

км 30-40 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом.

А-181 «Скандинавия»:

подъезд к г. Выборг №1 км 0-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, покраска бордюрного камня на автобусных остановках;

км 150-151 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах;